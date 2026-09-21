A Ponte dell’Olio e Farini case senza corrente per guasti, disservizi anche a Chero

Diversi disservizi sulla rete elettrica stanno interessando nel pomeriggio di oggi alcune località della provincia di Piacenza.

La situazione più rilevante riguarda Ponte dell’Olio, dove a causa di un guasto risultano senza energia elettrica 133 utenze. L’interruzione è iniziata alle 15.48 e il ripristino è previsto per le 18.

Un altro guasto interessa alcune case nel territorio di Farini, dove sono 6 le utenze disalimentate. In questo caso l’interruzione è iniziata alle 8.18 e al momento non è ancora stato indicato un orario preciso per il ritorno alla normalità.

Disagi anche a Chero, nel territorio di Carpaneto Piacentino, dove 126 clienti sono senza corrente per un lavoro programmato sulla rete. L’interruzione è iniziata alle 14 e dovrebbe concludersi entro le 18.

La situazione resta quindi in evoluzione, soprattutto per quanto riguarda il guasto segnalato a Farini.