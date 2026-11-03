A Roma l'addio a Claudio Marchesi. Crosetto: «Orgoglioso paracadutista, amico che sapeva far ridere»

Claudio Marchesi morto in Bosnia per Sito - Frontini I resti dell'elicottero militare italiano Ch-47 in forza all'operazione Althea precipitato in Bosnia-Erzegovina mentre era impegnato in un'operazione addestrativa, 30 ottobre 2026. Quattro i militari morti: due dell'Esercito e due della Croce Rossa. Undici feriti, nessuno in pericolo di vita. Accertamenti sono in corso da parte della Difesa e di Eufor per stabilire le cause dell'incidente. ANSA/Muzafer Dervisevic/Fabio Govoni

«Claudio era un paracadutista orgoglioso, amante della natura e dello sport, un amico che sapeva far ridere». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricordato Claudio Marchesi, 35 anni, di origini piacentine, morto con altri tre militari nello schianto di un elicottero in Bosnia durante una missione addestrativa.

Ai funerali di Stato nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma erano presenti il presidente Mattarella, la premier Meloni e numerose autorità. Tra i familiari, anche tanti parenti arrivati da Bobbio e dall'Alta Val Tidone, luoghi d'origine dei genitori, Giovanni Marchesi e Giuseppina Manfredi.

«Siamo distrutti», racconta lo zio Giovanni Manfredi di Pecorara. «I nostri figli sono cresciuti tutti insieme. Sono 25 cugini, si volevano bene come fratelli».

Prima del volo fatale, Claudio aveva telefonato alla madre: «Tranquilla, qui non siamo in guerra». Parole che oggi rendono ancora più doloroso il distacco. Mercoledì l'ultimo saluto a Orvieto, dove il militare risiedeva.



