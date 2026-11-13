Una targa a Mezzano ricorderà il sergente Marchesi, morto in Bosnia

Un minuto di silenzio, in consiglio a Bobbio, e un applauso per Claudio Marchesi, il sergente dell’aviazione di 35 anni morto in Bosnia e originario di Mezzano Scotti. «Lo ricorderemo ancora, vogliamo mettere una targa per lui, che nonostante vivesse a Orvieto amava le nostre valli e le sue radici, la sua famiglia», sottolinea Roberto Pasquali, sindaco di Bobbio, ringraziando il consigliere di maggioranza Renzo Marchesi per l’impegno alla memoria delle vittime del 29 ottobre.

«Penso ad esempio a un ricordo al monumento ai caduti di Mezzano, e insieme al suo nome incideremo anche quello dei tre militari morti con lui, Laura Procacci, Simone Ruggia e Franco Adriano Zecchillo. La loro era una missione di pace, quindi dobbiamo dirgli grazie».

La maggioranza in consiglio comunale a Bobbio durante il ricordo di Claudio Marchesi

I due gruppi di minoranza, "Insieme CambiAmo Bobbio" e "Bobbio domani"

Pasquali, nell’aggiornare lo stato dei lavori di ponte Barberino, ha confermato di voler intitolare uno spazio (forse anche lo stesso ponte nuovo?, si chiedono in tanti nel borgo) all’ingegner Aldo Galleti: «Il cantiere del ponte di Barberino ha superato il giro di boa, è oltre la metà dell’opera», sottolinea il primo cittadino. «Il pilone è poggiato nella metà dell’alveo e si sta gettando la spalla sinistra. Il lavoro sarà terminato nei tempi previsti, entro la fine dell’anno, dopodiché resteranno alcuni ultimi interventi. Quel che ci importa è consegnare al territorio un’opera alternativa alla Statale 45 in caso di chiusura della galleria di Barberino. Un’opera sicura per i ciclisti, che con me e l’ingegner Galleti avevano protestato in bici la vigilia di Natale di alcuni anni fa».

E su Galleti: «Si merita che Bobbio lo ricordi. Bobbio e non solo. Ha aiutato i comuni con progetti messi a disposizione gratuitamente, con generosità ammirevole e rara. Ha aiutato il Comune di Ottone, il Comune di Coli, senza mai farlo per tornaconto personale. Sì, lo ricorderemo». Un elogio all’iniziativa è arrivato anche da Mauro Martini della minoranza: «Una persona di altissima qualità e grande valore».