A San Polo il regalo di Natale è già arrivato: la materna resterà aperta

E’ arrivato un doppio e grande regalo alla scuola materna paritaria “San Giovanni Bosco” di San Polo. Ieri mattina la Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori) di Piacenza ed i commercianti di San Polo hanno consegnato ai 21 bambini che frequentano l’asilo materiale didattico, giochi, l’impegno a sistemare il giardino e a sostenere la scuola, tutto possibile grazie alla Pigiama Run che si è tenuta nel mese di ottobre proprio a San Polo e alle iniziative dei commercianti.

Il secondo grande regalo è un annuncio, fatto dal sindaco di Podenzano Riccardo Sparzagni insieme al parroco di San Polo, don Severino Mondelli, riguardo al futuro della scuola: «L’asilo non chiuderà - dicono -. Rimarrà aperto anche il prossimo anno e si sta lavorando per mantenere il servizio per il futuro. Lo diciamo chiaramente per smentire le voci che si sentono in paese in questo periodo. Non possiamo negare che ci siano state e rimangano delle difficoltà economiche, ma parrocchia e Comune hanno sempre collaborato e avuto diversi incontri con la curia per gettare le basi per i prossimi anni».

E poi ci sono anche altre diverse espressioni della comunità locale e provinciale che tengono alla scuola, come, in questo caso, i commercianti del paese e la Lilt, consapevoli che la scuola materna è di tutti, è il cuore della comunità proprio perché fa crescere il futuro del paese, i bambini. Il presidente di Lilt Piacenza, Franco Pugliese, insieme ad Anna Capuano, in rappresentanza dei commercianti di San Polo, al sindaco Sparzagni e all’assessore alla cultura Renato Lavezzi, hanno incontrato i bambini consegnando loro libri, materiale utile alle loro attività, tra cui una serra e vasetti con i semi per far crescere le piantine. Non solo, una parte del fondo accumulato sarà utilizzato per la manutenzione del giardino della scuola e per le attività didattiche. «Voi siete il cuore di questa comunità - dice Pugliese - e ci mettiamo a disposizione per le vostre necessità».

«I soldini che siamo riusciti a raccogliere - afferma Capuano - sono tutti per voi. Madre Teresa di Calcutta diceva che quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno».

Dal parroco don Severino Mondelli il ringraziamento per l’attenzione nei confronti dell’asilo. «Questo è il segno della presenza di persone che si interessano di voi, delle vostre famiglie e del paese di San Polo - afferma il sacerdote rivolgendosi ai bambini -. La parrocchia ha investito tutto nella scuola materna, era il nostro obiettivo prioritario che la scuola proseguisse, ma l’asilo non va avanti per conto suo. Tutte le iniziative in corso e che programmeremo avranno come scopo quello di aiutare l’asilo».

Hanno risposto anche le famiglie del paese, iscrivendo i figli e consentendo alla materna di proseguire l’attività anche in questo anno scolastico. Nei prossimi mesi saranno organizzati open day e nel frattempo la parrocchia organizza, nel salone parrocchiale di Ivaccari, alcune iniziative aperte a tutti a favore della scuola: il 20 dicembre alle 15.30 gara di briscola e dalle 19.30 l’aperitivo di Natale, il 21 dicembre alle 15.30 la tombolata.