A Strà e Trevozzo 43 cantori per il Calendimaggio

Si è rinnovata in tutta la provincia, in particolare nelle zone collinari e montane, la tradizione del Cantamaggio.

A Strà e Trevozzo, 43 cantori hanno festeggiato il Calendimaggio alla vecchia maniera. Armati di fisarmonica e chitarra il gruppo organizzato dalla Pro loco di Strà Trevozzo, tra cui adulti e bambini, ha fatto il giro di aziede agricole e cascinali. Ad ogni tappa il gruppo di cantori ha intonato ritornelli e canzoni tradizionali, ricevendone in cambio le uova benaugurali, simbolo dei riti "d'la galeina grisa".