A Trevozzo 5mila visitatori alla Festa delle Rose tra batarö al tartufo, trattori, caprette e bancarelle

Trevozzo di Alta Val Tidone ha accolto con entusiasmo oltre cinquemila visitatori per la Festa delle Rose. Il primo evento dell'anno organizzato dai volontari della Pro loco di Strà Trevozzo ha fatto il pieno. Bancarelle, esposizioni di trattori, le ammiratissime caprette e tanta enogastronomia, il tutto accompagnato da buona musica dal vivo. Grandi protagonisti i batarö, sfornati a centinaia e serviti caldi, farciti al momento, a centinaia di commensali.

«Quest’anno – afferma il presidente della Pro loco Luca Cassi – abbiamo aggiunto un condimento in più e cioè il tartufo nero di Pecorara».

Un'occasione per fare festa, ma anche per rinsaldare il legame con le tradizioni del territorio e per promuovere il commercio e l'economia locale. «Celebrare le nostre radici e la nostra identità - aggiunge Cassi - è anche un modo per incentivare lo sviluppo del nostro tessuto economico».

La festa è stata anche il momento giusto per celebrare le donne, omaggiate con il fiore simbolo della festa. Viene ora dato appuntamento al primo fine settimana di agosto quando un altro evento animerà la frazione di Strà.