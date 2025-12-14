A Veano una via ricorderà il pilota Ayrton Senna

È intitolata ad Ayrton Senna una via della frazione vigolzonese di Veano. L’intitolazione al celebre pilota brasiliano di Formula 1, deliberata nel mese di luglio, è l’ultima in ordine di tempo in un percorso che il Comune di Vigolzone ha intrapreso nell’ambito di una revisione della toponomastica comunale secondo le linee dettate dalle normative nazionali. Negli ultimi anni il Comune ha quindi provveduto a dare un nome a strade private soggette a viabilità ordinaria nel territorio comunale, che ancora erano prive di denominazione o con denominazioni generiche.

Nel caso di via Ayrton Senna, la strada in precedenza era segnata come Frazione Veano. Tra le nuove denominazioni degli ultimi due anni si annoverano località Bellavista (sul Bagnolo), strada di Colonese (zona industriale di Grazzano), via Oriana Fallaci e via Vittime delle Foibe (Veano), via Rino Gaetano e via Lucio Battisti (Vigolzone), via Garibaldi (Villò).

L’ufficio comunale Affari generali, a seguito dell’ultima intitolazione di via Senna, informa i cittadini che la residenza sarà quindi aggiornata e l’ufficio Servizi demografici provvederà ad aggiornare i propri archivi anagrafici ed elettorali e ad inviare le variazioni agli enti competenti. Non vanno aggiornate, prima della scadenza naturale, né la carta d’identità né la patente di guida. Per la patente di guida, occorre conservare la copia della lettera informativa ricevuta.