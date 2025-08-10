A Vicobarone grandi e piccini in cammino per la pace

A Vicobarone decine di persone, adulti giovani e bambini, hanno risposto all’invito a ritrovarsi in piazza San Rocco per camminare insieme per la pace. Una camminata simbolica lungo le vie del paese per lanciare un messaggio. A dargli voce sono stati i bambini che, al termine della camminata, sul palco dell’area feste, hanno letto frasi in rima: "Ci sono cosa da fare ogni giorno e ogni notte. Ci sono cose da non fare mai né di giorno né di notte né per mare né per terra, per esempio la guerra".

Martedì 12 agosto ci si sposterà nel santuario di Santa Maria del Monte, dove Idea Comune alle 18 organizza un concerto per la pace con ospiti Giulia Lanati, già primo violoncello dell’Orchestra Cherubini e Amedeo Chicchese, già primo violoncello dell’Orchestra Regio di Torino e Santa Cecilia di Roma.