A1, chiuso fino a domattina il bivio con l’A15 verso La Spezia: deviazioni per chi arriva da Piacenza

Disagi per gli automobilisti diretti verso La Spezia e la Liguria attraverso l’A1. Per lavori è stato chiuso al traffico il bivio tra l’A1 Milano-Napoli e l’A15 Parma-La Spezia, al chilometro 101,69, per chi proviene da Milano e deve imboccare l’Autocisa.

La chiusura, secondo quanto comunicato nella serata di mercoledì 16 settembre, resterà in vigore fino alle 5 di giovedì 17 settembre.

Per chi arriva da Piacenza lungo l’A1 ed è diretto verso La Spezia, l’uscita consigliata è Fidenza. In alternativa viene indicata l’uscita di Parma Ovest sull’A15.

La limitazione riguarda dunque in particolare chi, partendo dal Piacentino, percorre l’A1 in direzione Bologna per poi imboccare l’A15 verso La Spezia.