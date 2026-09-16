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A1, chiuso fino a domattina il bivio con l’A15 verso La Spezia: deviazioni per chi arriva da Piacenza

Lavori all’allacciamento nei pressi di Parma: per chi arriva da Milano e Piacenza ed è diretto verso La Spezia uscita consigliata a Fidenza. La riapertura è fissata per le 5

Redazione Online
|5 ore fa
a21 traffico per incidentea21 traffico per incidente (pcm)
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1 MIN DI LETTURA
Disagi per gli automobilisti diretti verso La Spezia e la Liguria attraverso l’A1. Per lavori è stato chiuso al traffico il bivio tra l’A1 Milano-Napoli e l’A15 Parma-La Spezia, al chilometro 101,69, per chi proviene da Milano e deve imboccare l’Autocisa.
La chiusura, secondo quanto comunicato nella serata di mercoledì 16 settembre, resterà in vigore fino alle 5 di giovedì 17 settembre.
Per chi arriva da Piacenza lungo l’A1 ed è diretto verso La Spezia, l’uscita consigliata è Fidenza. In alternativa viene indicata l’uscita di Parma Ovest sull’A15.
La limitazione riguarda dunque in particolare chi, partendo dal Piacentino, percorre l’A1 in direzione Bologna per poi imboccare l’A15 verso La Spezia.

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