Travolto da un'auto, muore nella notte

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella tarda serata lungo la strada per Cortemaggiore, praticamente all'altezza della deviazione per Cadeo. Secondo la prima ricostruzione un uomo, probabilmente in bicicletta, è stato travolto da una vettura ed è rimasto immobile sull'asfalto, privo di sensi. Immediatamente sono scattati i soccorsi, con gli operatori inviati dal 118 che gli hanno lungamente praticato le manovre di rianimazione. Le sue condizioni sono apparse disperate, purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto.