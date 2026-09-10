Travolto da un'auto, muore nella notte
Gravissimo incidente a tarda sera lungo la strada per Cortemaggiore
Redazione Online
|2 ore fa
I soccorsi sul posto
Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella tarda serata lungo la strada per Cortemaggiore, praticamente all'altezza della deviazione per Cadeo. Secondo la prima ricostruzione un uomo, probabilmente in bicicletta, è stato travolto da una vettura ed è rimasto immobile sull'asfalto, privo di sensi. Immediatamente sono scattati i soccorsi, con gli operatori inviati dal 118 che gli hanno lungamente praticato le manovre di rianimazione. Le sue condizioni sono apparse disperate, purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto.
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