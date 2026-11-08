A1, coda tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano: veicoli scortati dalla safety car
Segnalati rallentamenti sull'Autostrada del Sole nella serata di domenica 8 novembre. In corso un servizio di scorta dei veicoli a partire dal chilometro 65.
Redazione Online
|3 ore fa
Rallentamenti sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano, in direzione Milano.
Alle 20.11 di domenica 8 novembre è stata segnalata una coda per la presenza di una safety car, con un servizio di scorta dei veicoli tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola, a partire dal chilometro 65.
La circolazione risulta quindi rallentata nel tratto interessato, dove i mezzi procedono sotto scorta.
Al momento la segnalazione non specifica le ragioni dell'intervento né la lunghezza della coda. Non sono disponibili indicazioni sui tempi necessari per il ritorno alla normale circolazione.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Polignano, fotovoltaico con sei milioni di api. Il sindaco: «Temo per la sicurezza»
2.
Ponte dell'Olio, pallini di piombo sui fedeli durante la messa al cimitero
3.
«Un'auto mi segue, vogliono rubarmi le carte Pokémon»
4.
Per Luigi e la moglie l'ombra dello sfratto: «In questa casa c'è tutta la nostra vita»