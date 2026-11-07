«Un'auto mi segue, vogliono rubarmi le carte Pokémon»

Due richieste di aiuto, a breve distanza l’una dall’altra, hanno impegnato nella serata di venerdì 6 novembre una pattuglia dei carabinieri di Castel San Giovanni (PC). Situazioni diverse, accomunate dal timore dei segnalanti di essere seguiti e dalla necessità di un intervento per verificare quanto riferito.

Il primo episodio è stato segnalato poco prima delle 21:00. Un cittadino aveva riferito di aver notato un’auto bianca che, a suo dire, lo avrebbe seguito anche nei giorni precedenti. L’uomo temeva che qualcuno volesse sottrargli carte Pokémon da collezione, da lui indicate come di grande valore. Una preoccupazione per la quale era già intervenuta una pattuglia. Ricevuta l’indicazione della possibile presenza della vettura nella zona di via Dogana Po, i militari hanno effettuato le ricerche, senza rintracciare il mezzo segnalato. Il controllo non ha quindi consentito di riscontrare il sospetto riferito dal cittadino.



