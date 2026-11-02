Pontedellolio, pallini di piombo sui fedeli durante la messa al cimitero

Spari sui fedeli durante la messa al cimitero di Pontedellolio ieri pomeriggio, verosimilmente con una carabina ad aria compressa. Sarebbero almeno quattro le persone colpite dai piccoli proiettili di piombo e solo per una fortuita coincidenza non ci sono stati feriti.

La forza d’impatto dei pallini di piombo e la distanza dalla quale sono stati sparati ha reso quasi nulle le conseguenze per chi è stato centrato nelle parti del corpo coperte dai vestiti. Qualche graffio invece per chi è stato raggiunto su braccia o mani scoperte. Ma nulla più. Resta il grande spavento, il sibilo dei pallini chiaramente avvertito assieme al rumore dei circa dieci spari e il fuggi-fuggi dietro alle lapidi e ai monumenti funebri. Sul fatto indagano i carabinieri della locale stazione.