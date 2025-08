A21, Piacenza batte cassa «Quattro opere antitraffico»

Un’opportunità attesa da anni. Il nuovo corso della A21, nel tratto Ivrea-Torino-Piacenza, ora gestito dalla società Itp spa (ex Satap), porta con sé una concessione della durata di 12 anni e un pacchetto di interventi infrastrutturali in cui i territori attraversati - tra cui Piacenza, Castelsangiovanni, Sarmato, Rottofreno, Caorso, Monticelli e Castelvetro - sono stati chiamati a indicare le priorità sotto la regia della Provincia. Al centro della riflessione, opere mai realizzate nonostante da tempo siano nei radar dei tecnici e delle amministrazioni locali. Ora, con il nuovo gestore, le istituzioni hanno avuto modo di aprire un confronto per aggiornare la progettualità, definire i costi e cercare una sintesi tra disponibilità finanziaria e impatto sul territorio.

Il Comune di Piacenza, nella definizione delle opere ritenute prioritarie all’interno della convenzione autostradale (capitolato d’appalto), ha posto l’accento su due interventi strategici. Il primo è il "sovrappasso" della maxirotatoria della Galleana, all’altezza dell’innesto tra la tangenziale sud e la Statale 45.

Il secondo intervento sollecitato è la tangenzialina di Roncaglia, un tracciato viario che permetterebbe di bypassare la frazione di Fossadello, alleggerendo sensibilmente il traffico pesante sulla viabilità locale che arriva da Strada Caorsana. L’opera interessa anche il territorio del Comune di Caorso, che ha espresso pieno appoggio al progetto.

Un'altra priorità è il raddoppio della tangenziale sud tra Montale e Le Mose (competenza Anas) che oggi è a una corsia. Valore dell'opera stimato 24,5 milioni.

Accanto alle opere inserite nella concessione, Piacenza ha avanzato una richiesta specifica al Ministero per una compensazione ambientale che riguarda il tratto urbano della A21, con l’odiatissimo cavalcavia che corre sopra la città. Ad oggi, l’unica mitigazione è rappresentata da barriere fonoassorbenti, ma l’efficacia è limitata. La nuova proposta è più radicale: coprire quel tratto autostradale realizzando una sorta di tunnel.

La statale 10 che attraversa Roncaglia

Il viadotto della A21 a Piacenza