«Abusi su una donna in un casolare», 50enne a processo

Con una scusa avrebbe convinto una donna, appena conosciuta sul mercato, a seguirlo in un casolare isolato in territorio di Coli, in alta Val Trebbia. E qui avrebbe abusato di lei. Secondo quanto emerso dalle indagini della procura, dopo lo stupro la donna riuscì a chiamare i carabinieri della Compagnia di Bobbio e a far arrestare l’uomo, un cinquantenne di origine albanese residente in bassa Val Nure.

La vicenda risale al settembre del 2024 e nei giorni scorsi l’imputato, attualmente ai domiciliari, è comparso davanti al giudice. La tesi della difesa è che il rapporto sessuale fu consenziente. Una versione contraria a quella della donna, una connazionale di 45 anni che si è costituita parte civile. Nella seduta che si è svolta a porte chiuse, è stata ascoltata una testimone e poi il processo è stato poi rinviato al 27 giugno.