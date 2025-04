Accerchiato e minacciato dai ladri di vestiti

Uno studente è stato accerchiato e minacciato da una baby gang che ha tentato di rubargli gli abiti di marca che indossava. Solo grazie alla sua reazione decisa e all’arrivo di alcuni amici appena usciti da una scuola vicina, il gruppo ha desistito dal suo intento criminoso e si è allontanato in tutta fretta. Il fatto è accaduto ieri l’altro, nel primissimo pomeriggio, nei giardini pubblici di via Negri. A renderlo noto è la madre dell’adolescente, che ieri mattina si è recata nella caserma dei carabinieri di via Beverora per sporgere denuncia. «Perché fatti come questo non possono cadere nel dimenticatoio», afferma preoccupata.Si tratta del secondo episodio analogo in due giorni, dopo quello del 14enne rapinato delle scarpe in via Alberoni. Appresa la notizia, nel pomeriggio di ieri, la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Sara Soresi, ha inviato un esposto alle forze dell’ordine segnalando «la situazione preoccupante in cui versano i Giardini di via Negri». «Già durante le mattina e la pausa pranzo - osserva - sono presenti bande di giovani, quasi tutti stranieri che molestano, minacciano e, alle volte, derubano i minorenni che si trovano a transitare in loco o a fermarsi per consumare il pranzo».Proprio ieri, il Comune di Piacenza ha pubblicato all’albo pretorio la collaborazione con il Coisp, sindacato della polizia di Stato, per la realizzazione del convegno “La ricerca della sicurezza tra baby gang e integrazione” che si terrà lunedì 26 maggio nel salone monumentale di Palazzo Gotico.