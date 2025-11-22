Acceso l'albero in piazza, inizia il conto alla rovescia verso il Natale

Il conto alla rovescia a Natale è iniziato, ma Piacenza è già in festa. Partecipata e sentita è stata questa sera la tradizionale accensione dell’albero - donato da Confindustria Piacenza - e delle luci natalizie in piazzetta Mercanti e lungo le vie del centro, alla presenza della sindaca Katia Tarasconi, dell’assessore al commercio Simone Fornasari, del presidente Confindustria Piacenza Nicola Parenti e del viceprefetto Claudio Giordano.

Oggi 22 novembre è iniziato l'avvicinamento al Natale con l’apertura del mercatino in piazza Cavalli, che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20. Tutti i weekend e festivi sarà attivo anche il trenino di Natale da viale Pubblico Passeggio a piazza Cavalli e ritorno. Nel pomeriggio di oggi anche momenti di intrattenimento per le famiglie, con I Brucaliffi, la scuola di danza New Happy Dance e iTalento. Tante sono le iniziative in programma in centro fino al 6 gennaio. Il calendario completo è consultabile sul sito del Comune di Piacenza.

Tra gli appuntamenti di domenica 23 è previsto dalle 16 il concerto di The Dickens’ Sons intitolato “Victoria Christmas Carol”, in cui ispirandosi al Canto di Natale di Charles Dickens, il gruppo di musicisti folk narrano storie natalizie e reinterpretano le musiche tradizionali in stile vittoriano.