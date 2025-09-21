Accoltellato sul Facsal un addetto degli stand del "Bel e Bon Festival"

Una scorribanda con schiamazzi da parte di un gruppo di "maranza" alla guida di monopattini sarebbe all’origine di un diverbio poi degenerato, conclusosi con una coltellata inferta a uno degli addetti agli stand dell’iniziativa Bel e Bon Festival!, allestita in questo fine settimana sul Pubblico Passeggio.

«Non ricordo nulla di quanto successo», ci ha detto ieri la persona ferita, un piacentino di 42 anni. Alla testa aveva una vistosa fasciatura. «Quando ho aperto gli occhi ero a terra, con la testa insanguinata. Accanto a me ricordo che c’era una ragazza che mi aveva soccorso. Ricordo solo una discussione con degli stranieri, uno era di colore».

Il fatto è avvenuto all’imbocco del Pubblico Passeggio, a pochi metri dalla statua di Sant’Antonino, poco dopo le 22 di sabato. Il sangue rimasto a terra indica nel punto in cui era avvenuto il fattaccio.

Secondo alcuni testimoni, a colpire il quarantaduenne non sarebbero stati i "maranza" con cui stava discutendo, ma una terza figura: un giovane che, alzatosi improvvisamente da una panchina, ha ferito con una coltellata alla nuca l’addetto agli stand. Portato all’ospedale, è stato medicato e dimesso con 4 giorni di prognosi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile, i loro colleghi delle Squadre di intervento operativo (Sio), una volante della polizia e la Guardia di Finanza. I carabinieri stanno cercando di risalire al responsabile dell’aggressione. Il coltello non è stato ancora ritrovato.