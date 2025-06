Addestramento e cure: servono fondi per i bardotti recuperati

Hanno bisogno di cure le pony e i bardotti che il mese scorso sono stati salvati da una vita di stenti con il contributo di tante persone che si sono interessate alla loro vicenda.L'avvocata Giorgia Loschi ha così fatto partire una raccolta fondi per riuscire a dare loro le cure necessarie seguiti da un veterinario. I quattro animali erano rimasti da soli a Luviano di Centovera, nel comune di San Giorgio, dove vivevano con il loro proprietario, morto nel 2023.Le due pony, Bruna e Irma, hanno trovato casa a Viustino, dalla famiglia Paganuzzi, e i due bardotti, Pasqualino e Pierino, sono stati trasferiti a Bicchignano, al centro ippico La Favorita dove l'addestratore Mircea Salajan li ha preso in carico per abituarli al contatto con l'uomo e alla capezza. Gli animali erano infatti allo stato semibrado, poco avvezzi alla presenza umana. Per i due bardotti si era resa necessaria infatti una procedura di sedazione per poterli trasferire. «È finito per i due bardotti il periodo di scuola alla Favorita – spiega Loschi - sono più bravi, uno di loro si lascia avvicinare bene, ma avrebbero bisogno di un altro periodo di addestramento oltre alle cure veterinarie, ma non ci sono fondi. È quindi aperto il conto dell'eredità giacente su cui chi volesse può fare donazioni (Iban: IT31W0515612601CC0010023740 Banca di Piacenza)».Martedì i due bardotti saranno trasferiti all'agriturismo La Quercia Verde di Alseno, che diventerà la loro destinazione definitiva.