Addio a Giancarlo Schinardi, il prof che insegnò agli studenti a fare giornalismo

Rigoroso, sensibile e aperto all'ascolto. Ma anche innovatore e lungimirante. Così chi lo ha conosciuto ricorda Giancarlo Schinardi, insegnante e fondatore del giornalismo studentesco piacentino, scomparso all'età di 85 anni.

Docente di italiano e latino al liceo "Respighi" di Piacenza, fin dagli anni Ottanta ha dato impulso ai giornali d'istituto. Le testimonianze di chi lo ha conosciuto da vicino raccontano un uomo che ha dedicato l’intera esistenza all’educazione dei giovani, con rigore, apertura e una vocazione autentica.

Fu tra i primi a lanciare i giornali d'istituto nelle scuole superiori, con l’obiettivo di rendere gli studenti protagonisti e consapevoli. «Dai primi numeri dal tono goliardico – racconta Gabriella Sesenna, tra le persone che lo hanno meglio conosciuto – i giornali sono diventati strumenti di riflessione e ricerca seria». Il progetto, partito a livello cittadino, è via via cresciuto fino a dimensione regionale e nazionale, con convegni e incontri con professionisti del settore.