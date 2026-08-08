Frontale fra due auto a Coni di Travo, cinque persone coinvolte

Nella prima serata di sabato si è verificato un grave incidente a Coni di Travo, nei pressi del Rio Baccello, nel quale sono state coinvolte due automobili. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto, ma lo scontro è stato frontale e particolarmente violento. Su una delle due automobili viaggiava un uomo da solo, sull'altra una famiglia composta da padre, madre e i due figli di dieci anni. Il padre e uno dei figli, rimasti feriti, sono stati trasportati nell'area urgenze dell'ospedale di Piacenza, mentre l'altro bambino ha necessitato dell’elisoccorso di Pavullo per raggiungere l’ospedale di Parma in codice 3. La madre è rimasta illesa.

Sul posto, oltre all’elisoccorso, sono intervenute le ambulanze da Rivergaro e da Travo, il 118 da Bobbio, e un mezzo dei vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio.