Africa Mission racconta 50 anni di solidarietà: mostra e allarme carestia in Uganda

È stata inaugurata nella basilica di San Francesco la mostra che ripercorre oltre cinquant'anni di attività di Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo in Uganda, con un focus sul Karamoja, la regione più arida del Paese. L'esposizione, visitabile fino al 5 settembre, è stata anche l'occasione per lanciare un nuovo allarme. «È in corso una grave carestia – ha spiegato il direttore generale Carlo Ruspantini –: le piogge sono arrivate in anticipo a febbraio, ma sono mancate quelle tra aprile e agosto e non ci sarà raccolto».





Leggi tutto La serata, introdotta dalla giornalista Maria Vittoria Gazzola, ha intrecciato il tema dell'acqua con musica, poesia e solidarietà. Marilena Massarini ha interpretato brani dedicati al Po e al Trebbia, mentre Milly Morsia ha dato voce alla tradizione dialettale piacentina. Proiettati anche filmati e fotografie dell'opera dell'associazione, con immagini realizzate da Prospero Cravedi e dal figlio Gianni. In oltre mezzo secolo Africa Mission ha realizzato 1.500 nuovi pozzi e ne ha riqualificati altri 2.400.