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Africa Mission racconta 50 anni di solidarietà: mostra e allarme carestia in Uganda

In San Francesco inaugurata l'esposizione dedicata all'impegno dell'Ong piacentina. Ruspantini: «Nel Karamoja non ci sarà raccolto per gli effetti del cambiamento climatico».

Redazione Online
|55 minuti fa
Marilena Massarini all'inaugurazione della mostra dedicata ai cinquant'anni di Africa Mission allestita nella basilica San Francesco
Marilena Massarini all'inaugurazione della mostra dedicata ai cinquant'anni di Africa Mission allestita nella basilica San Francesco
1 MIN DI LETTURA
È stata inaugurata nella basilica di San Francesco la mostra che ripercorre oltre cinquant'anni di attività di Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo in Uganda, con un focus sul Karamoja, la regione più arida del Paese. L'esposizione, visitabile fino al 5 settembre, è stata anche l'occasione per lanciare un nuovo allarme. «È in corso una grave carestia – ha spiegato il direttore generale Carlo Ruspantini –: le piogge sono arrivate in anticipo a febbraio, ma sono mancate quelle tra aprile e agosto e non ci sarà raccolto».
La serata, introdotta dalla giornalista Maria Vittoria Gazzola, ha intrecciato il tema dell'acqua con musica, poesia e solidarietà. Marilena Massarini ha interpretato brani dedicati al Po e al Trebbia, mentre Milly Morsia ha dato voce alla tradizione dialettale piacentina. Proiettati anche filmati e fotografie dell'opera dell'associazione, con immagini realizzate da Prospero Cravedi e dal figlio Gianni. In oltre mezzo secolo Africa Mission ha realizzato 1.500 nuovi pozzi e ne ha riqualificati altri 2.400.

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carestia in karamoja
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don vittorione
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inaug mostra Africa Mission basilica San Francesco, Marilena Massarini e Milly Morsia
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inaug mostra Africa Mission basilica San Francesco, Marilena Massarini e Milly Morsia
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