Agazzano 80 anni fa: in un libro il passaggio dalla guerra alla democrazia

Una pubblicazione ricostruisce come gli agazzanesi vissero la liberazione dall’oppressione nazifascista e la piena riconquista della democrazia. Si intitola 1945 – 1946. Il ritorno della democrazia ad Agazzano ed è un omaggio che Fabrizio Redaelli, dipendente del Comune di Agazzano, insieme ad Alberto Frattola, Gianni D’Amo e Romano Repetti per l’Anpi e Mino Gropalli hanno fatto alla memoria di tutti agazzanesi e anche a chi di quel periodo fu protagonista, accendendo una luce sui loro volti, sui loro nomi.

Come venne vissuto quel passaggio, breve ma denso di avvenimenti e significati, tra la fine della guerra, il referendum che sancì il passaggio da monarchia a repubblica e l’avvio delle nuove forme istituzionali democratiche? La pubblicazione, in distribuzione in questi giorni, contiene notizie documentate che aiutano a fare luce su quel periodo storico nel territorio locale.