Aggredita da uno sconosciuto con una mannaia, a Milano gesto folle contro una donna piacentina

Stava uscendo dal cortile di un condominio nell’hinterland milanese, dove vive la cugina, quando ha visto a un metro da lei un giovane vestito di nero nascosto nel buio. Teneva in mano una mannaia. Istintivamente la 26enne piacentina ha indietreggiato. Ma non ha avuto il tempo di fuggire. Lo sconosciuto si è avvicinato, ha alzato il braccio e, senza alcuna ragione, ha tentato di colpirla puntando al petto.

Lunedì sera poco prima delle 20 la giovane, nata a Piacenza da una famiglia di origine marocchina, ha vissuto momenti di puro terrore in via Flumendosa a Milano, nella zona di Crescenzago, quando si è imbattuta in uno sconosciuto in preda ai fumi dell’alcol che l’ha aggredita. Un’aggressione gratuita e del tutto casuale che lascia sgomenti. Quel giovane, un 28enne che sarà poi arrestato, era uscito di casa dicendo al padre che se non veniva aiutato avrebbe accoltellato qualcuno. L’ha detto e l’ha fatto.