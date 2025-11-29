Gravissimo un 47enne di Rivergaro uscito di strada a Chignolo Po nel Pavese

Un uomo di 47 anni residente a Rivergaro è rimasto ferito in modo gravissimo in un incidente stradale avvenuto a Chignolo Po, in provincia di Pavia. Era a bordo di un furgone Peugeot uscito di strada dopo la mezzanotte e mezza della notte tra venerdì e sabato. Sul posto è intervenuto l’elicottero di Como attrezzato per il volo notturno, che ha trasportato il ferito all’ospedale Niguarda di Milano. Secondo quanto appreso, le sue condizioni rimangono critiche e la prognosi è riservata.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente. L’automobilista avrebbe perso il controllo del furgone, che è uscito di strada dopo aver tagliato la carreggiata della provinciale pavese 234, da Lambrinia a Chignolo Po. Dalla dinamica dell’incidente sembra potersi ipotizzare un malore o un colpo di sonno.

Il mezzo è finito in un campo a lato della strada e l’automobilista di Rivergaro è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto i vigili del fuoco di Lodi e i soccorsi del 118. I carabinieri sono intervenuti per ricostruire l’accaduto.