Rifiuti, partita raccolta firme. «Si torni al vecchio sistema»

A Piacenza resta caldo il tema della raccolta dei rifiuti, mentre la nuova raccolta dovrebbe entrare a pieno regime con l’introduzione della tariffazione puntuale all’inizio del prossimo anno.

Un passaggio considerato cruciale dall’amministrazione e da Iren per migliorare qualità e quantità della differenziata, ma che continua a essere accompagnato da critiche, malumori e dubbi, soprattutto tra i residenti, compresi quelli del centro storico. Proprio nei giorni scorsi è partita una raccolta firme che chiede esplicitamente di fare marcia indietro e tornare al precedente sistema tariffario (che poi è quella attuale). L’iniziativa, promossa da Eleonora Poli, appunto una residente in centro, ha preso avvio porta a porta tra vicini e conoscenti, ma in poche ore ha già raccolto alcune decine di adesioni. L’obiettivo dichiarato è arrivare a un numero significativo di firme da consegnare entro Natale all’amministrazione comunale e a Iren, per chiedere «una revisione dell’intero impianto della tariffazione puntuale».