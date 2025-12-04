Sequestrati in villa per un'ora e mezza e rapinati di soldi e gioielli

La tranquillità di un venerdì sera di fine novembre è stata scossa a Fiorenzuola da un inquietante episodio di violenza avvenuto in viale Della Vittoria dove un imprenditore della città sull’Arda e la moglie sono stati sequestrati per un’ora e mezza, e rapinati di denaro e oggetti preziosi, all’interno della propria villetta da quattro persone alla ricerca, probabilmente, della cassaforte di famiglia.

La serata di terrore è cominciata venerdì scorso alle 21,30. I componenti della banda avevano il volto coperto da passamontagna e indossavano guanti per non lasciare impronte. Sembra che in casa abbiano fatto irruzione tre persone, mentre una quarta sarebbe rimasta in strada a fare da palo all’interno di un’autovettura.

I malviventi, forse armati e quasi certamente stranieri, si sarebbero mostrati sin da subito molto determinati, intimando ai padroni di casa di indicare dove fosse la cassaforte: non è trapelato nulla rispetto a quanto è successo in quei frangenti, anche se qualche momento di tensione è accaduto in quanto l’imprenditore, una volta fuggiti i malviventi, ha dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario per una ferita a una mano. Sta di fatto che i banditi, dopo un’ora e mezza, sono scappati a bordo di un’autovettura guidata da un complice: si parla di una berlina di grossa cilindrata di colore scuro. Avrebbero portato via denaro e oggetti preziosi. Sul fatto indagano i carabinieri.