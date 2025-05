Aggredito e picchiato per rapinargli le scarpe

Baby gang tende l’agguato ad un giovane che torna dal lavoro lo insegue e lo massacra di botte. Quando il poveretto finisce a terra con naso e mandibola rotti tentano di rapinarlo delle scarpe, un paio di Adidas.

«Io voglio ringraziare quelle persone che alle invocazioni di aiuto di mio figlio sono arrivate in suo soccorso. Se non ci fossero state loro non lo so come sarebbe finita» a parlare è la madre del diciannovenne che martedì sera al termine di una lunga giornata di lavoro stava tornando a casa in bicicletta.

Quando è passato in via Negri, territorio in cui spadroneggiano da mesi gang di spacciatori, la banda gli ha teso un agguato lasciando come “esca” in mezzo alla strada uno zaino vuoto.

Il giovane si è fermato per raccoglierlo e a quel punto il gruppo è sbucato da auto e siepi dietro alle quali era nascosto.

Quando ha capito di essere finito in un agguato il diciannovenne ha tentato la fuga, ma la gang lo ha inseguito fra via Negri e viale Dante, il ragazzo è stato raggiunto nei pressi di via Negrotti.