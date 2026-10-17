Al "Patto con la Lupa" Tarasconi Barbieri e Gnocchi si confrontano: chi si candida e cosa promette

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Tre donne, tre visioni diverse per il futuro di Piacenza. A sette mesi dalle elezioni comunali del 2027, Claudia Gnocchi, Patrizia Barbieri e Katia Tarasconi si sono confrontate su Telelibertà nel format “Patto con la Lupa”, tra bilanci amministrativi, critiche e prospettive elettorali.

Gnocchi: «Salvare il verde che ci è rimasto»

«Se non sei in consiglio comunale non puoi incidere». Claudia Gnocchi non scioglie le riserve sul proprio futuro politico, ma rivendica le scelte che l'hanno portata a distinguersi dalla maggioranza Tarasconi.

Tra i temi più controversi cita piazza Cittadella, definita «una grossa ferita per la città». Pur avendo inizialmente votato a favore del parcheggio sotterraneo, sostiene che sarebbe stato necessario fermarsi per salvaguardare gli alberi.

«Piacenza sta soffrendo tantissimo l'emergenza ambientale», afferma. Gnocchi conferma contatti con Piacenza Mosaico, ma precisa di non essere stata avvicinata dal campo largo.

Barbieri: «La giunta raccoglie i frutti del nostro lavoro»

Patrizia Barbieri torna sulla sconfitta del 2022 e accusa l'attuale amministrazione di non riconoscere quanto realizzato durante il suo mandato, segnato anche dall'emergenza Covid.

«Sta raccogliendo i frutti di quella passata, almeno in gran parte», sostiene l'ex sindaca, denunciando inoltre scarso ascolto dell'opposizione.

Le critiche riguardano anche la sanità e il nuovo Piano urbanistico generale, con particolare attenzione alla viabilità del futuro ospedale.

Quanto alle elezioni del 2027, Barbieri non annuncia una ricandidatura, ma intende contribuire al progetto del centrodestra, che potrebbe presentarsi anche con una lista civica.

Tarasconi: «Non sono sicura di vincere»

Katia Tarasconi difende il lavoro della propria amministrazione, ribadendo di non essersi discostata dal programma elettorale.

La sindaca riconosce che resta molto da fare, soprattutto nella manutenzione quotidiana della città, in parte sacrificata dalle grandi opere. Sul verde ricorda la piantumazione di 13mila alberi.

Tra i progetti futuri cita la candidatura di Piacenza a Capitale europea, la sistemazione dei bagni pubblici di piazza Duomo e l'ipotesi di copertura del tratto urbano dell'autostrada A21.

Sul risultato delle prossime elezioni evita pronostici: «Sono sicura di vincere? No. Di sicuro il mio impegno è totalizzante. Vedremo cosa diranno i cittadini».

Tre posizioni che anticipano un confronto elettorale già entrato nel vivo, tra possibili candidature, alleanze ancora da definire e idee differenti sul futuro di Piacenza.