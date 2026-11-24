Piacenza piange Chiara Patrono, morta a 18 anni nello schianto a San Rocco: «Generosa e piena di sogni»
Il ricordo commosso delle amiche e di chi l'ha conosciuta al liceo Colombini: «Aveva sempre il sorriso». Dopo la maturità si era iscritta a Biotecnologie all’Università di Pavia.
Filippo Lezoli
|1 ora fa
I soccorritori al lavoro sul luogo dell'incidente e Chiara Patrono, a studentessa che ha perso la vita nello schianto
Aveva 18 anni, una maturità appena conquistata al liceo Colombini di Piacenza e un futuro già immaginato con chiarezza. Chiara Patrono, morta nella notte dopo l’incidente di domenica sera sulla via Emilia, mentre raggiungeva le amiche a San Rocco al Porto, aveva iniziato a studiare Biotecnologie all’Università di Pavia.
La scelta non era stata improvvisata: «Dal terzo anno delle superiori aveva deciso di puntare su una facoltà scientifica», racconta Federica Velieri, sua compagna di banco per tre anni, fino alla maturità.
Le due si erano sentite proprio domenica mattina, per una delle loro consuete chiacchierate. «Quando ero con lei avevo sempre il sorriso dipinto in faccia», ricorda Federica. Annalisa Pompili, che la stava aspettando quella sera, parla di un’«amica fidata e disponibile, pronta ad ascoltare». E aggiunge: «Lascerà un vuoto immenso».
Al Colombini il dolore è profondo. La dirigente Monica Ferri ricorda Chiara come una ragazza «riservata e molto sensibile», generosa con le compagne, dotata di una maturità non comune. Aveva un ottimo rendimento e partecipava a progetti di volontariato, anche con l’Assofa. «Era una perla di ragazza», dice la preside, esprimendo la vicinanza dell’intera scuola alla famiglia.
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