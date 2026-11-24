18 anni, una maturità appena conquistata al liceo Colombini di Piacenza e un futuro già immaginato con chiarezza. Chiara Patrono, morta nella notte dopo l’raggiungeva le amiche a San Rocco al Porto, aveva iniziato a studiare Biotecnologie all’Università di Pavia. Aveva, unaappena conquistatadi Piacenza e un futuro già immaginato con chiarezza., morta nella notte dopo l’ incidente di domenica sera sulla via Emilia , mentre, aveva iniziato a studiare

La scelta non era stata improvvisata: «Dal terzo anno delle superiori aveva deciso di puntare su una facoltà scientifica», racconta Federica Velieri, sua compagna di banco per tre anni, fino alla maturità.

Le due si erano sentite proprio domenica mattina, per una delle loro consuete chiacchierate. «Quando ero con lei avevo sempre il sorriso dipinto in faccia», ricorda Federica. Annalisa Pompili, che la stava aspettando quella sera, parla di un’«amica fidata e disponibile, pronta ad ascoltare». E aggiunge: «Lascerà un vuoto immenso».