Una giovane piacentina di 18 anni ha perso la vita in un gravissimo incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di domenica 22 novembre sulla statale 9 all'altezza del centro commerciale BelPo, nel lodigiano.

La ragazza, alla guida di un'auto che si è scontrata con un altra vettura, era stata trasportata d'urgenza in eliambulanza all'ospedale. Purtroppo subito dopo il suo cuore ha cessato di battere.