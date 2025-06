Al via a Castel San Giovanni 10 giorni di eventi in onore del patrono

Domenica 15 giugno prende il via a Castel San Giovanni la lunga serie di eventi promossi all'interno del calendario della fiera di San Giovanni Battista.

I festeggiamenti il santo patrono si concentreranno, in particolare, in due giornate: domenica 22 giugno ci sarà l'appuntamento con le bancarelle e in mattinata, alle 11, in teatro sarà consegnato il riconoscimento Castellano dell'anno.

Martedì 24 giugno, ricorrenza del santo patrono, alle 18 in Collegiata si celebra una messa solenne con l'offerta del cero da parte dell'amministrazione comunale. Il rito sarà preceduto dal vescovo emerito, monsignor Gianni Ambrosio.

Nel frattempo la città si prepara alla fiera ospitando musical per bambini, parco divertimenti, e poi spettacoli di musica lirica, come quello di domenica 15 al teatro Verdi, e poi ancora con esibizioni di danza, live band a Villa Braghieri.

In tutto saranno dieci giorni di eventi in grado di mettere d'accordo grandi e bambini, con un occhio di riguardo alle famiglie e alle tradizioni. Agli stand i volontari della Pro loco proporranno, tra gli altri, i "pisarei di San Giovanni".