Al via cantieri lungo l'asse di strada Farnesiana

A partire da lunedì 9 giugno alcuni cantieri stradali interesseranno tutto l’asse di strada Farnesiana. Due gli obiettivi: la riqualificazione di una parte di rete acquedottistica e il rifacimento del manto stradale dell’intera via.

Ireti darà avvio ai lavori di rifacimento dell'acquedotto nel tratto tra l'incrocio con semaforo di via Millo-via Beati e la rotatoria all'altezza di via Radini Tedeschi-via Rigolli. «La durata prevista dell'intervento, che prevede la sostituzione della condotta e di tutti gli allacci, è di circa tre mesi - spiega una nota del Comune di Piacenza -. Compatibilmente con imprevisti e condizioni meteo, pertanto, si stima la chiusura del cantiere entro l’inizio del nuovo anno scolastico. I lavori procederanno per fasi successive e le limitazioni al traffico, in base allo stato di avanzamento dell'attività, saranno di volta in volta segnalate tramite l’apposita segnaletica che indicherà le modifiche viabilistiche, da cui sono esclusi i mezzi di soccorso, i residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati».

La prima fase durerà circa tre settimane: i lavori partiranno dalle adiacenze dell'incrocio con via Millo e via Beati. Il tratto di strada resterà chiuso da lì fino all’intersezione con via Nure, via che vedrà l’inversione del senso unico di marcia con direzione consentita da strada Farnesiana verso via Millo e via Falconi. Contestualmente a questo provvedimento, lungo la stessa via Nure sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata. Con il progredire del cantiere, ulteriori e temporanei divieti di circolazione (sempre con l'esclusione di mezzi di soccorso, residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati) saranno attuati in via Pollinari e via Pagani.

Da lunedì 16 giugno, invece, inizieranno anche i lavori di asfaltatura dei restanti tratti dove non occorre intervenire sui sottoservizi. Tre le sezioni interessate dalle opere di asfaltatura: in direzione di Mucinasso, il tratto compreso tra la rotatoria di via Radini Tedeschi - via Rigolli e il cartello di ingresso della città (senza chiusura della strada, ma con istituzione del senso unico alternato); il tratto compreso tra la rotatoria di via Manzoni - via Conciliazione e l'intersezione semaforica con via Millo - via Beati (lavori che prevedranno invece alcuni giorni di chiusura e conseguenti modifiche della viabilità); infine, il tratto compreso tra le due rotatorie di via Manzoni - via Conciliazione e piazzale Velleia (anche qui senza chiusura della strada, ma con istituzione del senso unico alternato).

«Indicazioni puntuali verranno fornite progressivamente, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori», precisa il Comune.