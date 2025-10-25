Al via i lavori al Berzolla, sarà la casa del welfare

Intervento da sei milioni nell’ex rimessa locomotori fra Borgo Faxhall e via dei Pisoni. Si parte fra una settimana e diventerà la sede di servizi sociali. I lavori al Berzolla partiranno tecnicamente dalle 20,01 di giovedì 30 ottobre, quando attorno al fabbricato destinato a sede dei servizi sociali del Comune scatterà il divieto di sosta permanente con rimozione forzata nei tratti indicati da apposita segnaletica.

L’intervento è stato aggiudicato al consorzio stabile “Poliedro” di Parma che al bando di gara ha superato la concorrenza di altri otto concorrenti. L’appalto, finanziato dal Bando Periferie per 4,5 milioni statali con l’integrazione di 1,7 milioni privati (consorzio agrario Terrepadane), riguarda il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex officina locomotori.