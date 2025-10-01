Al via il patentino per i proprietari di quattrozampe

Si intitola “Di che razza sei?”, l’incontro pubblico in programma domenica 5 ottobre dalle 9 alle 13, al Salone Pierluigi di Palazzo Farnese, rivolto a tutti i cittadini che desiderano conoscere meglio attitudini e caratteristiche delle diverse specie canine. Ad approfondire il tema sarà il dirigente veterinario dell’Azienda Usl, Elena Barilli, unitamente alla veterinaria Silvia Cappa, esperta in comportamento del cane e del gatto. L’appuntamento, organizzato da Comune e Ausl con l’associazione Angeli Randagi è a ingresso libero, senza necessità di prenotazione, ma non sarà consentito l’accesso agli animali.

Serena Groppelli - e a garantire il rispetto della sicurezza, della salute pubblica e delle regole di convivenza civile». Il corso, promosso da Comune e Azienda Usl, è gratuito e aperto (con un numero massimo di 60 partecipanti) a tutti i cittadini maggiorenni che non abbiano ancora conseguito il patentino, ma per ragioni organizzative è necessaria l'iscrizione entro e non oltre lunedì 6 ottobre: per aderire è sufficiente inviare all'indirizzo di posta elettronica Il Salone Pierluigi sarà sede anche del percorso formativo - non obbligatorio, ma con adesione volontaria - rivolto ai detentori di cani o futuri proprietari che desiderino acquisire il patentino per una gestione più consapevole e corretta degli amici a quattro zampe, «con attenzione a salvaguardarne il benessere - sottolinea l'assessora alla Tutela Animali- e a garantire il rispetto della sicurezza, della salute pubblica e delle regole di convivenza civile». Il corso, promosso da Comune e Azienda Usl, è gratuito e aperto (con un numero massimo di 60 partecipanti) a tutti i cittadini maggiorenni che non abbiano ancora conseguito il patentino, ma per ragioni organizzative è necessaria l'iscrizione entro e non oltre lunedì 6 ottobre: per aderire è sufficiente inviare all'indirizzo di posta elettronica [email protected] la scheda - compilata in ogni sua parte - scaricabile dal sito www.comune.piacenza.it, dove è riportato il programma completo dell'iniziativa. L'attestato finale potrà essere rilasciato solo al superamento di un test finale di valutazione, previa la frequenza di almeno 15 ore.

Cinque i moduli in calendario, per altrettante domeniche - 12, 19 e 26 ottobre, 9 e 16 novembre - dalle 9.30 alle 13, sempre con spazio per domande e discussione nell’ultima ora. La prima mattinata vedrà le dottoresse Elena Barilli (responsabile scientifica) e Silvia Cappa presentare la normativa vigente e dare un quadro generale del benessere canino, tra bisogni psicofisici fondamentali e stati cognitivo-emozionali, per poi passare al tema della scelta del cane. Il secondo incontro sarà incentrato su etologia e sviluppo comportamentale con Silvia Cappa, che la settimana seguente approfondirà l’ambito della comunicazione, della relazione con gli umani e in particolare con i bambini. Il quarto modulo sarà gestito da Elena Barilli e Silvia Cappa con il garante per la tutela animali del Comune di Piacenza, Giovanni Peroni, rieducatore cinofilo Apnec e responsabile del Canile di Montebolzone, chiamati a parlare di aggressività, problemi comportamentali e strumenti di lavoro. L’ultimo appuntamento, infine, sarà dedicato con la dottoressa Cappa agli aspetti sanitari per poi procedere al test conclusivo il cui superamento darà diritto al patentino.