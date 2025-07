Al via il primo grande esodo estivo. Sulle strade 13 milioni di veicoli

Comincia oggi il primo grande esodo per le vacanze estive. Bollino rosso già da ieri pomeriggio, poi nella mattinata di sabato e domenica pomeriggio. Si stima che in viaggio saranno 13 milioni e 247mila gli spostamenti di autoveicoli solo in questo weekend. Ma le giornate più critiche dell'estate per il traffico saranno le mattinate di sabato 2 e 9 agosto, contrassegnate dal bollino nero. Quello di domani sarà tuttavia un sabato reso ancora più difficile per gli spostamenti anche in aereo a causa di uno sciopero nazionale di quattro ore, dalle 13 alle 17, proclamato da Cub trasporti. A fermarsi saranno i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell'indotto degli aeroporti.

L'agitazione potrebbe causare ritardi e cancellazioni sia di voli nazionali sia di voli internazionali. In vista del grande aumento dei flussi veicolari Anas (Società del Gruppo Fs) ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi e fino all'8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.348 cantieri, circa l'81% di quelli attivi (1.672). Per agevolare i flussi di traffico già dal 1° luglio sono stati chiusi 98 cantieri inamovibili pari a circa 680 km di strada. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da oggi e fino al 31 agosto sulle strade e autostrade di competenza ci saranno oltre 273 milioni di spostamenti di autoveicoli.

«Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico - ha spiegato l'ad di Anas, Claudio Andrea Gemme - come previsto dal nostro piano esodo sono operativi 2.500 addetti con il presidio delle squadre Anas h24 per monitorare la rete stradale e intervenire subito in caso di emergenza. Con il Ministero dei Trasporti e le forze dell'ordine da sempre siamo in prima linea per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini lungo la rete. Con il nostro lavoro vogliamo assicurare a chi si mette in viaggio vacanze serene. Con la raccomandazione per tutti di avere sempre comportamenti corretti alla guida».