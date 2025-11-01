Alberto Gorra è il nuovo segretario di Funzione pubblica Cgil: «Servizi pubblici di qualità per garantire i diritti»

Alberto Gorra

Alberto Gorra è il nuovo segretario generale della Funzione Pubblica CGIL di Piacenza, eletto dall'assemblea di categoria. Quarantaseienne, educatore professionale nel sociale e funzionario sindacale dal 2019, Gorra ha maturato esperienza nelle Funzioni Locali e nel Terzo Settore.

«Dobbiamo costruire un'alleanza tra lavoratori e cittadini», ha spiegato Gorra. ««La priorità oggi – ha dichiarato – è costruire un’alleanza tra lavoratori e utenti dei servizi pubblici, perché senza lavoro pubblico di qualità non possono esserci diritti per i cittadini.Dietro la riduzione dei servizi, a partire dalla sanità e dai servizi territoriali, si nasconde la crescita delle disuguaglianze e un freno alla mobilità sociale, già indebolita dalla stagnazione economica del Paese. Rivendichiamo il diritto di contrattare salari migliori, negato da un Governo che vuole mantenere il lavoro pubblico povero, desertificando il settore e spingendo via i giovani che non partecipano più ai concorsi o rifiutano di lavorare nel comparto socio-sanitario»».

Melissa Toscani, che lascia la guida della FP CGIL piacentina dopo sette anni, ha tracciato un bilancio del suo mandato: «Abbiamo – ha detto – attraversato la fase di rilancio della contrattazione, seguita da un progressivo restringimento del perimetro pubblico. In un clima di riduzione degli spazi contrattuali, voluto dal Governo, abbiamo comunque ottenuto risultati sui tavoli locali grazie al lavoro collettivo con delegati e lavoratori: è questa la strada che porta risultati duraturi». Da oggi Toscani è incaricata di un progetto interprovinciale per rappresentare in modo più efficace i lavoratori del comparto Funzioni Centrali, dedicando una figura sindacale specifica a un settore che ha subito forti trasformazioni e accorpamenti territoriali.

Durante l'assemblea è intervenuto Federico Bozzanca, segretario nazionale FP CGIL, che ha criticato la legge di bilancio: «Il Governo aumenta le spese militari tagliando i servizi pubblici. Noi continueremo a batterci per migliorare i salari dei dipendenti pubblici attraverso i rinnovi contrattuali».