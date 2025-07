Alla Besurica fioriscono quattro idee per una piazza

Suggestioni per guardare a una piazza più verde, più moderna e più adatta a tutti. Questo il tema al centro del partecipato incontro aperto promosso dall'associazione "Besuricando” che si è tenuto sabato 12 luglio alla biblioteca della Besurica. Nel corso dell'evento, sono stati presentati i progetti che 25 studenti hanno creato nel corso di un workshop di pianificazione urbana nella sede piacentina del Politecnico.

Alcuni degli elaborati esposti alla Besurica (foto Elisa Pagani)

Un momento di confronto con la cittadinanza, originariamente previsto nell'ambito del Besu Street Fest rimandato a causa del maltempo, voluto con convinzione da "Besuricando”: «Al quartiere serve una piazza e sono in molti a pensarlo - dichiara il presidente dell'associazione Thomas Trenchi - attualmente stiamo chiamando così quello che in realtà è un parcheggio. Questo incontro serve a capire come invece potremmo renderla tale». Un lavoro, quello svolto durante il workshop, durato due settimane e a cui hanno partecipato studenti sia italiani che internazionali, nonché caratterizzato da una fase di iniziale analisi dei bisogni in cui gli aspiranti urbanisti hanno ascoltato le richieste dei residenti della Besurica. Ne sono risultati quattro differenti progetti, in cui si guarda anche al futuro dell'ambiente e della socialità.