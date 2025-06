Alla Farnesiana nuovi spazi verdi per orto, fitness e picnic

Area fitness, orto sociale pensato per i più piccoli e zona picnic: è un altro tassello che si aggiunge alla grande opera di riqualificazione del quartiere Farnesiana nell’ambito del programma Pinqua approvato nel 2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e realizzato da parte del Comune di Piacenza con la collaborazione attiva di Acer che si occupa dei lavori.

16 INTERVENTI PER CAMBIARE VOLTO AL QUARTIERE

Si tratta di uno dei 16 interventi previsti nel “triangolo” tra via Radini Tedeschi, via Caduti sul Lavoro e via Marinai d’Italia: nelle due aree verdi di via Moretti sono stati riqualificati anche i giardini con pavimentazione drenante, nuovi alberi e panchine in plastica riciclata, in un’ottica di sostenibilità a 360 gradi.

Presenti all'inaugurazione che si è tenuta nella mattinata di lunedì, 30 giugno, la sindaca Katia Tarasconi, il presidente di Acer Marco Bergonzi insieme ai suoi collaboratori, e gli assessori Matteo Bongiorni (lavori pubblici), Adriana Fantini (urbanistica) e Mario Dadati (politiche educative e sport).

«ENTRO IL PROSSIMO ANNO UNA PALAZZINA CON 14 ALLOGGI»

«Quello che inauguriamo oggi – ha detto Bergonzi – si inserisce nel più ampio progetto che prevede 16 interventi e cambierà il volto di questo quartiere, oggetto di tanta attenzione. Magari si potesse avere un Pinqua all’anno, poter fare interventi di questo genere ogni anno cambierebbe davvero il volto della nostra città. Noi stiamo facendo la nostra parte e siamo molto soddisfatti: Acer è in linea col cronoprogramma di tutti gli interventi, compresa l’opera più rilevante, cioè la palazzina con 14 alloggi che sarà pronta l’anno prossimo. Quest’ultimo intervento comprende anche un orto sociale, recintato e collocato nelle adiacenze della scuola dell’infanzia “Gianni Rodari”, che sarà aperto ai bambini ma anche ad esterni che potranno cimentarsi con questa attività piacevole e utile all’aperto».