Allerta meteo: domani 38 °C, rischio temporali e disagio bioclimatico

Una allerta meteo di colore giallo è stata emessa dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna per la giornata di domani, mercoledì 15 luglio, relativamente alle elevate temperature, alle condizioni di disagio bioclimatico, e al rischio di temporali.

"E' previsto un aumento delle temperature, con valori massimi sulle zone di pianura e sulla fascia pedecollinare del settore centro-orientale della regione prossimi o superiori a 38 °C - si legge nel documento -. Nel pomeriggio non si esclude lo sviluppo di temporali sparsi di breve durata sui rilievi. Dal tardo pomeriggio sulle zone di pianura sono previsti temporali di forte intensità, in sviluppo sul settore occidentale e in successivo transito verso est, fino alla costa nel corso della sera, con possibili effetti e danni associati. Non si escludono temporanei innalzamenti dei livelli idrometrici sul reticolo minore e localizzati allagamenti in ambito urbano".

Si segnalano inoltre condizioni di disagio bioclimatico diffuse, in particolare nei centri urbani.