Allerta meteo per vento in collina e montagna
Il servizio meteo di Arpae segnala per domenica 5 ottobre venti fino a 74 chilometri all'ora
Redazione Online
|43 minuti fa
Allerta meteo per forti raffiche di vento in collina e montagna nella giornata di domenica 5 ottobre. E' stato diramato da Arpae Emilia-Romagna tramite la prefettura di Piacenza. Si tratta di un'allerta gialla a partire dalla mattina sulla fascia appenninica centro-occidentale, da Piacenza a Bologna, a causa di venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da sud-ovest.