Allerta vento e temporali, raffiche fino a 88 km all'ora

Sono giorni particolarmente instabili e turbolenti dal punto di vista meteorologico e il consiglio è di tenere sotto mano l’ombrello per chi abita in pianura e di prestare attenzione al vento per chi vive in montagna.

Per la giornata di giovedì 14 maggio - come comunicato dall’Agenzia regionale di Protezione civile - c’è un’allerta arancione per vento forte da sud-ovest su tutta la zona alto-collinare e montana nella nostra provincia (da Travo e Bettola in su): sono previsti venti di burrasca forte, dai 75 agli 88 km/h con possibili raffiche di intensità superiore sui crinali appenninici e sulle zone collinari. In pianura, invece, i venti soffieranno in maniera meno violenta (dai 62 ai 74 km/h).

Nella parte collinare e pianeggiante del territorio, dove viene fissata un’allerta gialla, l’attenzione è rivolta invece ai temporali forti che potranno svilupparsi dal pomeriggio di giovedì a ridosso del corso del Po e che, sui rilievi, possono generare fenomeni franosi e piene improvvise dei corsi d’acqua minori. L’instabilità meteorologica - colpa di una saccatura d’aria fredda proveniente dal nord Europa - dovrebbe proseguire anche nelle giornate di venerdì e sabato, con nuove piogge e temperature in calo, mentre domenica è prevista una momentanea finestra di bel tempo.