«All'Ex Pertite niente fotovoltaico». Fantini: un malinteso del Demanio

Fa discutere la presenza di 11 immobili, ubicati nel Comune di Piacenza, inseriti nella piattaforma del Demanio, per operazioni di valorizzazione in collaborazione con investitori privati, nazionali e internazionali. Non è passato inosservato, per alcuni di essi, una sorta di suggerimento sulla possibile nuova funzione a cui possono essere destinati dopo la riqualificazione. In particolare, per l’area dell’ex Pertite, una superficie fondiaria di 27 ettari che da anni il comitato omonimo vorrebbe destinata a parco pubblico, il sito del Demanio ipotizza la realizzazione di un «Energy Park», vale a dire un campo agrivoltaico. Si tratterebbe, però, solo di un «pasticcio». A stemperare l’inquietudine che cominciava a serpeggiare fra associazioni e comitati è l’assessora all’urbanistica Adriana Fantini. «Si tratta di un errore che l’Agenzia del Demanio correggerà quanto prima - chiarisce - procedendo alla sostituzione della scheda riguardante l’area dell’ex Pertite, pubblicata sulla piattaforma digitale «Crea valore, investi con noi». È la rassicurazione giunta dal direttore dell’Agenzia regionale Cristian Torretta, con cui mi sono confrontata direttamente per segnalare che i contenuti della presentazione online non corrispondevano in alcun modo a quelli del Piano Città sottoscritto dalla sindaca Tarasconi e dalla direttrice nazionale dell’Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme, il 24 aprile 2024».