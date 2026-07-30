Alta Val Tidone, in 830 alle camminate di Strà e Cicogni tra sport e natura

Il piacere di marciare mette tutti d'accordo. A Strà di Alta Val Tidone sono stati 480 gli appassionati podisti che hanno risposto all'invito a partecipare alla sesta Camminata sulle colline di Alta Val Tidone, organizzata dal Gruppo Podistico Borgonovese e dalla Pro loco di Strà-Trevozzo. Ai 52 marciatori del Gruppo Baskin Piacenza è andato il riconoscimento di gruppo più numeroso.

A Cicogni si sono invece presentati 350 partecipanti alla 55ª marcia organizzata dall’Asd Marciatori Alta Val Tidone con la Pro loco di Cicogni. Sono stati premiati il più giovane partecipante, Andrea Mchauri, il meno giovane, Marco Mariotti, il gruppo più numeroso dell’azienda Jmg e il primo arrivato accompagnato dal proprio amico a quattro zampe.

Entrambe le manifestazioni si sono svolte con la collaborazione del Comune di Alta Val Tidone.