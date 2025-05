Ambiente, l'alleanza degli undici: "Basta scuse sul Parco Pertite"

La Pertite che vogliono, ma, soprattutto, la Pertite che non smette di far discutere senza mai aver visto la luce. Undici associazioni (Ambiente e Lavoro, associazione Parco delle Mura, Aps La Cura del bosco Ets, Cai Club Alpino Italiano, Fiab Amolabici, Friday For Future, Italia Nostra sezione di Piacenza, Legambiente Piacenza Circolo “Emilio Politi”, Lipu, Touring Club Italiano, Velolento Piacenza) hanno sottoscritto un documento con cui chiedono alla sindaca Tarasconi e al consiglio comunale un «cambio di rotta», auspicabile in una vicenda - la realizzazione del parco- che sembra non vedere mai la fine. In cima alla lista hanno messo «lo stralcio dell’area Pertite dall’elenco delle aree demaniali di Piacenza che l’Agenzia del Demanio prevede di “valorizzare”, anche mediante l’alienazione a privati e con interventi immobiliari, in quanto l’area è interamente destinata dal Psc/Rue vigente a verde pubblico». Ma la discesa in campo della galassia associativa arriva a sostegno di tutte le richieste elaborate e rese pubbliche dal Comitato Pertite.