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Ancora caldo torrido, possibile svolta dopo Ferragosto

Massime oltre i 38 gradi anche domani, possibili temporali nel pomeriggio. La Prefettura dirama l’allerta

Redazione Online
|7 ore fa
Ancora caldo torrido, possibile svolta dopo Ferragosto
1 MIN DI LETTURA
Il caldo non molla la presa sul Piacentino. Anche domani, lunedì 10 agosto, in pianura e nella bassa collina le temperature massime potranno superare i 38 gradi. Nel pomeriggio non sono esclusi temporali sparsi, localmente accompagnati da effetti e danni: per questo la Prefettura di Piacenza ha diramato un’allerta sulla base delle indicazioni di Arpae e Regione Emilia-Romagna.
L’ondata di caldo torrido portata dall’anticiclone africano non sembra destinata ad attenuarsi rapidamente: per Ferragosto le proiezioni indicano ancora condizioni estreme. Una possibile svolta potrebbe arrivare dopo il 15 agosto, quando aumenteranno le probabilità di un cambiamento, con temperature in calo.

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