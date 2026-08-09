Ancora caldo torrido, possibile svolta dopo Ferragosto

Il caldo non molla la presa sul Piacentino. Anche domani, lunedì 10 agosto, in pianura e nella bassa collina le temperature massime potranno superare i 38 gradi. Nel pomeriggio non sono esclusi temporali sparsi, localmente accompagnati da effetti e danni: per questo la Prefettura di Piacenza ha diramato un’allerta sulla base delle indicazioni di Arpae e Regione Emilia-Romagna.

L’ondata di caldo torrido portata dall’anticiclone africano non sembra destinata ad attenuarsi rapidamente: per Ferragosto le proiezioni indicano ancora condizioni estreme. Una possibile svolta potrebbe arrivare dopo il 15 agosto, quando aumenteranno le probabilità di un cambiamento, con temperature in calo.