Ancora gravi le condizioni del commerciante accoltellato

Restano gravi le condizioni del commerciante cinese accoltellato all’addome per 50 euro durante un furto nella notte tra martedì e mercoledì in un supermarket di via Torricella. L’uomo è ricoverato in coma farmacologico al Polichirurgico. Migliora invece la moglie, anche lei ferita. Il ladro è fuggito e dalle immagini si vede un uomo dalla carnagione scura, forse nordafricano. I carabinieri stanno analizzando i filmati delle videocamere di via Torricella e della zona per identificarlo. Tutto è iniziato poco prima delle 4, quando un allarme ha avvisato il proprietario. Il padre del titolare si è recato sul posto, ma il ladro ha reagito con violenza.