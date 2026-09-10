Anselm diventa frate per sempre: a Piacenza una cerimonia che mancava da 51 anni
A Santa Maria di Campagna un francescano congolese di 28 anni sabato 19 settembre pronuncerà i voti perpetui. Poi partirà per Gerusalemme
Federico Frighi
|2 ore fa
La basilica Santa Maria di Campagna
Ha scelto Piacenza e Santa Maria di Campagna perché qui vive il suo maestro e connazionale, il superiore padre Pascal Lushuli, insieme ai francescani della sua provincia religiosa in Congo. Padre Anselm Mumbere, 28 anni, pronuncerà la professione perpetua sabato 19 settembre alle 18.30 nella basilica di piazzale delle Crociate.
La celebrazione sarà presieduta da padre Antonio Scabio, ministro provinciale dei Frati Minori del Nord Italia. Subito dopo, padre Anselm partirà per Gerusalemme, dove terminerà l’ultimo anno di teologia nella Custodia Francescana di Terra Santa.
Per Santa Maria di Campagna sarà un momento particolare: da 51 anni non si celebrava un rito analogo. Il 20 aprile 1975 si tenne infatti la vestizione di padre Osvaldo Maggiolini, allora all’ingresso in noviziato.
Oggi il convento ospita tre francescani provenienti dal Congo, arrivati nel dicembre scorso e grazie ai quali è stata scongiurata la possibile chiusura della comunità religiosa.
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