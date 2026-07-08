Anticiclone, oggi il giorno più caldo della settimana

E’ oggi la giornata più calda della settimana, a causa della rimonta dell’anticiclone africano che, dalla Francia e dalla Spagna, si è portato anche sul nostro territorio. Si può tornare a parlare di caldo torrido caratterizzato da aria molto calda e poco umida che fa innalzare le temperature.

La massima oggi si attesta ai 37°, temperatura che si avvicina al record dell’ultima settimana di giugno. La differenza principale è l’assenza di umidità che aveva caratterizzato le giornate tropicali di una quindicina di giorni fa. Le temperature minime, per il momento, si attesteranno intorno ai 21°, decisamente più sopportabili. L’aria è più secca, meno umida e quindi più calda; una condizione che persisterà ancora per diversi giorni.

Nel fine settimana potrebbe esserci una tregua: venerdì è prevista una perturbazione con rovesci e temporali sui rilievi che, nelle giornate di sabato e domenica potranno arrivare anche in pianura. Se qualcuno spera che porteranno refrigerio resterà deluso, piuttosto potrebbero essere violenti e portare danni.

In contrasto alle temperature eccezionalmente elevate di questa stagione estiva, il Comune di Piacenza mette a disposizione sul sito dell’ente www.comune.piacenza.it/it/news/emergenza-calore, alcuni consigli pratici per limitare il disagio legato alle ondate di calore, visualizzare una mappa interattiva che elenca le fontanelle e i punti di sollievo in città, collegarsi al sito web di Arpae, dove sono disponibili previsioni quotidiane sulle ondate di calore nei successivi tre giorni.

Ricordiamo che fino al 15 settembre è in vigore, anche a Piacenza, l’ordinanza regionale anti caldo che prevede il divieto di lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12,30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili, nei piazzali della logistica e, da quest’anno, esteso anche ai rider.