“Antonino d’oro 2025” ai missionari vincenziani del Collegio Alberoni

I Canonici del Capitolo della Basilica di Sant’Antonino martire hanno deciso di assegnare il premio “Antonino d’oro 2025” alla Congregazione dei missionari vincenziani del Collegio Alberoni di Piacenza.

A Piacenza la Congregazione della Missione arriva per volontà del Cardinale Giulio Alberoni. I primi seminaristi entrano al Collegio Alberoni nel 1751. Quello piacentino è l’unico Seminario guidato dai Vincenziani in Italia. Oggi il Collegio Alberoni ospita seminaristi provenienti da tutto il mondo.

Il conferimento del premio vuole essere un segno di stima e di gratitudine nei confronti della Congregazione della Missione che da oltre duecentosettant’anni, con passione e fedeltà, svolge un prezioso servizio a favore della Chiesa di Piacenza-Bobbio, in particolare accompagnando il cammino di crescita umana, spirituale, intellettuale e pastorale dei candidati al presbiterato della Chiesa diocesana e di altre Chiese “sorelle” sparse nel mondo.

In questi ultimi venti anni sono passati in Collegio Alberoni seminaristi di tante parti del mondo: dall’Europa dell’Est al Libano, dall’Africa all’America Latina, oltre a quelli provenienti da diverse diocesi italiane. Grazie alla presenza dei Padri Vincenziani, il Collegio Alberoni è una realtà aperta sia verso la diocesi di Piacenza-Bobbio, sia verso la società civile per un continuo interscambio umano e culturale.

Il Capitolo dei Canonici ha valutato opportuno conferire tale onorificenza ai Padri Vincenziani presenti nella diocesi di Piacenza-Bobbio in occasione del 400 anniversario di fondazione della loro Congregazione. Un grazie particolare è rivolto a padre Giuseppe Perini, che da oltre quarant’anni svolge con fedeltà e sapienza evangelica il servizio di penitenziere della Basilica di sant’Antonino

Il premio “Antonino d’oro”, giunto alla 40^ edizione, viene annualmente sponsorizzato e patrocinato dalla Famiglia Piasinteina. Verrà consegnato personalmente dal vescovo Adriano Cevolotto al Superiore del Collegio Alberoni padre Nicola Albanesi, venerdì 4 luglio nella Basilica Sant’Antonino a conclusione della solenne celebrazione eucaristica delle ore 11